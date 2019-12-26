Богота, , 21:37 — REGNUM Как минимум восемь человек пропали без вести в результате наводнения, произошедшего в центре Колумбии. Об этом 26 декабря сообщает газета El Tiempo.

Наводнение произошло в муниципалитете Чапарраль в департаменте Толима, уровень воды в реке Моно резко поднялся в ночь на 26 декабря по неустановленным пока причинам.

В результате подъёма воды в реке была затоплена близлежащая деревня. Вода разрушила школу, три жилых дома, затопила церковь и медицинский пункт. Восемь человек в результате разгула стихии пропали без вести, количество пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают спасательные службы, идёт поиск пропавших. Власти оказывают помощь пострадавшим от наводнения. Доставка помощи осложняется размытыми на пути к деревне дорогами.

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