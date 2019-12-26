Становлянский район, Липецкая область, , 21:05 — REGNUM Рейсовый автобус, попавший в аварию в Липецкой области, зарегистрирован в Грузии и принадлежит частному лицу. Об этом сообщает телеграм-канал «Липецкая область».

Как уточняется, автобус следовал по маршруту «Москва-Тбилиси», все пассажиры и водители — граждане Грузии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла около 18:40 на трассе «Дон» в Становлянском районе Липецкой области. По предварительным данным ДТП стало нарушение правил дорожного движения. Погибли два человека, по последним данным восемь. В том числе ребёнок, госпитализированы.