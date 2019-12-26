Становлянский район, Липецкая область, , 20:56 — REGNUM Восемь человек госпитализированы после аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию облздрава.

По уточнённым данным, в аварии погибли два человека. Восемь человек госпитализированы, в том числе один ребёнок — он получил сотрясение мозга, рану подбородка, и семеро взрослых, в том числе двое в тяжёлом состоянии. Все они направлены в больницы Ельца, также возможна транспортировка в Липецкую областную клиническую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на трассе М-4 в Становлянском районе Липецкой области.