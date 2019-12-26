Вена, , 21:03 — REGNUM Граждан РФ нет среди пострадавших при сходе снежных лавин на горнолыжном курорте в Австрии. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба посольства России в Австрии.

Три снежные лавины подряд сошли на популярном горнолыжном курорте Анкогель-Мальнитц в федеральной земле Каринтия. Снежной массой засыпало несколько человек. Все пострадавшие были найдены в результате поисково-спасательной операции.

Жизни и здоровью спасённых ничто не угрожает, граждан России среди них нет.

В посольстве отметили, что сейчас в нескольких горных районах Австрии действует четвёртый уровень лавиноопасности. Туристам настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности и ни в коем случае не покидать специально отведённые для катания трассы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нескольких снежных лавинах, которые сошли на горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии.

Читайте ранее в этом сюжете: На горнолыжные курорты в Австрии и Швейцарии сошли несколько снежных лавин