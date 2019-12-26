Становлянский район, Липецкая область, 26 декабря 2019, 20:48 — REGNUM Спасатели работают на месте аварии рейсового автобуса в Становлянском районе Липецка, перевернувшегося вечером 26 декабря на трассе «Дон».
Как сообщил портал Gorod48, спасатели извлекают тела двух погибших. По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области Олега Воронова, пострадавших направят в больницу №1 Ельца.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на трассе М-4 на территории Становлянского района Липецкой области около 18:40. Погибли два человека, пострадали 15. По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения.