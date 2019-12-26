Липецк, , 21:03 — REGNUM Восемь человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести после ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. Об этом 26 декабря сообщили журналистам в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Становлянского района области.

Всего в автобусе находилось 17 человек, госпитализированы с травмами различной степени тяжести были восемь человек. Среди госпитализированных один ребёнок. Уточняется, что ребёнок получил травму и находится в медучреждении города Елец со своим отцом, который не пострадал.

Пресс-служба администрации области сообщила, что всех пассажиров, которые не пострадали в ДТП, заберёт дополнительный автобус.

В настоящее время пассажиры доставлены в село Становое для обогрева в ожидании транспорта, который доставит их в пункт назначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и 15 пострадавших в результате опрокидывания в Липецкой области автобуса, следовавшего рейсом Москва — Тбилиси. Пассажирами автобуса являются граждане Грузии.

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