Липецк, , 21:02 — REGNUM Два человека погибли, 15 пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом на трассе М-4 «Дон» в Липецкой области. Об этом 26 декабря сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Авария произошла на 356-м км трассы М-4 около 18:40 мск возле населенного пункта Ярлукино Становлянского района. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП на месте погибли два человека, пострадали, как минимум, 15. Пострадавшие смогли выбраться из салона автобуса самостоятельно, их осматривают медики.

По информации ГУ МЧС, автобус следовал по маршруту Москва — Тбилиси, пассажиры являются гражданами Грузии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек на трассе в Ростовской области.

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