Банги, , 20:13 — REGNUM Около 40 человек погибли за последние двое суток в результате стычек между бандитами и торговцами в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом 26 декабря сообщает агентство «Синьхуа».

Центром стычек стал один из районов столицы ЦАР, города Банги, неселённый, в основном, мусульманами. Здесь расположен крупный городской рынок, на котором утром 26 декабря начался пожар.

Члены бандитской группировки сожгли несколько магазинов мелких предпринимателей из-за разногласий с владельцами по поводу оплаты «за защиту» торговых точек.

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в своём Twitter пояснил, что речь идёт о столкновении между людьми, которые «заполучив оружие сейчас сеют смерть» Президент ЦАР призвал обе стороны к спокойствию и к сотрудничеству с силами правопорядка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возвращении в ЦАР бывшего президента страны Франсуа Бозизе после шести лет изгнания.

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