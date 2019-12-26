Ульяновск, , 19:49 — REGNUM Четырёхлетний ребёнок почувствовал себя плохо после утренника в детском саду №141 в Ульяновске. На место происшествия была вызвана скорая помощь, медики предложили госпитализировать ребёнка, однако мама малыша написала отказ от лечения в стационаре.

Ближе к ночи дома ребёнку вновь стало плохо, он был госпитализирован в детскую инфекционную больницу. Несмотря на предпринимаемые врачами меры, ночью ребёнок скончался.

По предварительным данным, мальчик погиб от быстротечной менингококковой инфекции, сообщает портал 73online. В минздраве Ульяновской области подтвердили смерть ребенка. В министерстве образования региона отметили, что в детском саду проведены все необходимые профилактические мероприятия.

По данному факту проверку проводит прокуратура.

«Дети общаются между собой, инфекция ходит по группе, но подвержены ей в основном люди со слабым иммунитетом, в частности, маленькие дети. Каждый такой факт держим на контроле». — цитирует помощника прокурора области Василия Зиму «Улпресса». Он добавил, что такие единичные ситуации бывают.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Екатеринбурге от менингококковой инфекции скончался ребёнок, которому был 1 год и 10 месяцев. родители пришли его забирать из детсада вечером 12 ноября. Ребёнок обычно радовался их приходу и бежал к ним, а в этот раз даже не сумел встать со стула. Дома родители измерили ему температуру. Она оказалась 39 градусов. Когда мать мальчика переодевала его, то заметила на теле пятна. Сразу же вызвали скорую помощь.

К приезду медиков температура спала, и женщина отказалась от госпитализации. Но ночью услышала, как ребёнок стонет, и вызвала скорую вновь. Мальчика увезли в реанимацию. В больнице он впал в кому и затем скончался.