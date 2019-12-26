Тюмень, , 19:44 — REGNUM В Тюмени в полдень 26 декабря совершено нападение на ломбард. Налётчик похитил ювелирные украшения на сумму около одного миллиона рублей, сообщают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сообщение о разбойном нападении на ломбард по адресу ул. Пермякова, 21 поступило в 12:50 по местному времени (10:50 мск). Налётчик под угрозой ножа похитил ювелирные украшения.

Ломбард оценил похищенное на сумму около миллиона рублей. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось. Подозреваемый, чьё лицо попало на камеры видеонаблюдения, устанавливается.