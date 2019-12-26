Москва, , 19:32 — REGNUM На Пятницком кладбище столицы неизвестные сожгли могилу известного репера Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом сообщила журналистам мать репера Ирина.

По ее словам, она пришла на могилу сына, и перед ее глазами предстала ужасающая картина — обугленный крест и сожжённая ограда. Пожар произошел в ночь на католическое Рождество — с 25 на 26 декабря.

Ирина пошла разбираться к администрации кладбища. В администрации некрополя заявили, что к сожжению могилы могут быть причастны фанатки Децла.

Оказывается, что они почти каждый день приходят на могилу и ставят свечи. Вполне возможно, что пожар произошел случайно, по неосторожности.

Семья репера планирует восстановить погребение.