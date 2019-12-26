Берн, , 19:33 — REGNUM По крайней мере два человека пострадали в результате схода снежных лавин на популярные горнолыжные курорты Австрии и Швейцарии. Об этом 26 декабря сообщают ряд местных СМИ и пресс-служба полиции.

По данным швейцарской полиции, сход снежной лавины на курорте Андерматт в кантоне Ури произошёл в 10:50 по местному времени (12:50 мск). Под снежной массой оказались несколько человек. Двоих удалось извлечь, они были госпитализированы с травмами.

По данным австрийской радиостанции ORF, сразу несколько снежных лавин сошли на горнолыжном курорте Анкогель в Австрии. Сход первой лавины произошёл около 10:00 (12:00 мск)

Горнолыжный комплекс в Австрии закрыт, на месте ЧП проходит поисково-спасательная операция, в которой задействованы около сотни сотрудников экстренных служб, к операции привлечены два вертолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе снежной лавины на горнолыжном курорте города Андерматт в Швейцарских Альпах.

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