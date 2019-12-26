Вашингтон, , 19:33 — REGNUM Крупный карп, упавший с неба, разбил лобовое стекло автомобиля женщины в американском штате Северная Каролина. Об этом 26 декабря сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошёл, когда женщина с трёхлетней дочерью возвращалась на автомобиле домой. Американка заметила большую птицу, которая несла в когтях рыбу, а затем внезапно сбросила её на проезжавший по трассе автомобиль.

Лобовое стекло автомобиля разбилось напротив пассажирского места. На место ДТП прибыли родственники женщины, и все вместе они решили найти рыбу, которую от удара отбросило далеко в сторону. Это им понадобилось сделать, чтобы показать, по какой причине разбилось стекло, и получить страховую выплату.

Предполагается, что крупную рыбу на автомобиль уронил белоголовый орлан, птица, которая считается живым национальным символом США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, получившем пожизненный срок в США за кражу $9.

Читайте ранее в этом сюжете: «Закон трех ошибок»: в США мужчина получил пожизненный срок за кражу 9$