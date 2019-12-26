Североморск, Мурманская область, , 18:51 — REGNUM Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске. Об этом сообщили 26 декабря в пресс-службе управления Следственного комитета по Мурманской области.

По предварительной информации, смерть 51-летнего мужчины наступила по естественным причинам.

Сообщается, что по факту произошедшего организована доследственная проверка. Сотрудники СК выясняют, был ли погибший работником детского сада или привлечённым к утреннику аниматором.