Манила, , 19:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали сейсмологи на острове Панай на Филиппинах. Об этом 26 декабря сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 12:19 по всемирному координированному времени (15:19 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 38 км.

Эпицентр подземной стихии располагался в 10 км на юго-восток от города Пасси с населением около 42 700 человек в регионе Западные Васаи. Самый крупный населённый пункт, город Себу с населением около 799 тыс. человек, находился в 161 км от эпицентра.

Информация о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло на Филиппинах.

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