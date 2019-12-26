Москва, , 18:34 — REGNUM В Москве на 97-м году жизни умер советский и российский военачальник, президент Академии военных наук РФ, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Ахметович Гареев.

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич поделился воспоминаниями о легендарном генерале.

«Я не только хорошо знал Махмута Гареева, но и дружил с ним. Не было, наверное, дня, чтобы мы не созванивались, обмениваясь впечатлениями об изменениях в наших Вооруженных силах, ситуации в мире. Теперь, говорил он мне, могу спокойно уходить: Россия способна за себя постоять», — заявил лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Не могу поверить, что Махмута Гареева больше нет с нами. Он — это целая эпоха в военном деле, в военной науке. Таких больше нет. Последний из могикан», — подчеркнул сенатор.

«Как лидер Российского союза ветеранов Афганистана знаю, какую роль сыграл Махмут Гареев в качестве военного советника в этой стране после вывода советских войск из Афганистана. В военном отношении, планировании операций президент Наджибулла не делал ни шага без совета с ним. Во многом благодаря ему удавалось какое-то время удерживать ситуацию. До последних дней генерал Гареев был, можно сказать, в строю. Мои искренние соболезнования родным и близким Махмута Ахметовича. Вечная память», — добавил Франц Клинцевич.