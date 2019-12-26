Чебоксары, , 18:30 — REGNUM В Чувашии с 13 по 19 декабря ОРВИ заболели 5088 человек. Почти 65% заболевших — дети, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости составил 415,9 на 100 тыс. населения. Это на 3,7% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 11,2% ниже среднемноголетних значений. В целом заболеваемость была ниже эпидемиологического порога на 38%, за исключением возрастной группы 15 лет и старше: превышение составило 8,1%.

За указанный период в Чебоксарах заболели 3531 горожан, что на 2,8% и 11,7% ниже соответственно уровня предыдущей недели и среднемноголетних значений. Показатель заболеваемости составил 698,1 на 100 тыс. населения.

В ведомстве отмечают, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии (аденовирусами, вирусами парагриппа, РС-вирусами). С начала эпидемиологического сезона грипп выявлен у семи заболевших.

Отметим, что в этом году прививками против гриппа охвачено 45,5% населения Чувашии.