Котельники, Московская область, , 18:30 — REGNUM Торговый центр «МЕГА Белая Дача» в подмосковных Котельниках эвакуировали. Об этом 26 декабря сообщила местная газета «Котельники Сегодня».

Причины эвакуации не уточняются, вероятно, это связано с серией ложных «минирований» ТЦ, школ, больниц и судов, которая началась в России 28 ноября.

Во время эвакуации в ТЦ проходило новогоднее шоу «Щелкунчик», было много посетителей. В результате массового отъезда образовалась пробка. Маршрутки также переполнены.

Как отмечает издание, проезжающие мимо машины подбирают людей.

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