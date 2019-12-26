Ростов-на-Дону, , 18:20 — REGNUM В Ростовской области три человека погибли в автокатастрофе. ДТП произошло на трассе Ростов — Семикаракорск сегодня, 26 декабря, в 16:30 мск, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2112 при осуществлении левого поворота не предоставил преимущества в движении BMW, что привело к столкновению. В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля погибли, ещё один получил травмы.

«Возраст участников ДТП уточняется. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что число аварий, а также количество жертв ДТП на Дону за 11 месяцев 2019 года сократилось примерно на 20% по сравнению с показателями предшествующего года.

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