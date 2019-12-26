Москва, , 18:19 — REGNUM Могила рэп-музыканта Кирилла Толмацкого, также известного как Децл, которая находится в Москве на Пятницком кладбище, оказалась сожжённой. Об этом сообщила мать музыканта, Ирина Толмацкая.

«Вот так вот кто-то сегодня решил поздравить меня с Рождеством — сжёг могилу моего сына. Кто эти люди, я не знаю», — говорит женщина на видео, которое было опубликовано ею в Instagram.

На кадрах виден обугленный крест и сожжённая ограда. В администрации кладбища не исключают, что возгорание могло возникнуть случайно из-за свечей, которые поклонницы Децла почти каждый день ставят на могиле музыканта.

Семья Кирилла Толмацого планирует отреставрировать его могилу в самое ближайшее время.