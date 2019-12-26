Донецк, , 19:03 — REGNUM Грузовик украинских боевиков подорвался на противотанковой мине в Донбассе. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По данным пресс-службы, ЧП произошло возле населённого пункта Старомихайловка. По предварительной информации, грузовик, подвозивший боеприпасы для украинских военных, подорвался на противотанковой мине, установленной националистами.

Как пояснили в Народной милиции, националистам было дано разрешение на проведение инженерных работ с последующим предоставлением данных о минных заграждениях. Однако эти данные предоставлены не были.

В результате подрыва грузовика погибли два украинских боевика, ещё двое были ранены. После ЧП украинская армия начала обстрел позиций армии ДНР с целью вызвать ответный огонь и списать на него уничтожение автомобиля и гибель личного состава. Армия ДНР на провокацию не поддалась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении генпрокуратурой ДНР уголовных дел в отношении командиров ВСУ по факту обстрела населённого пункта Горловка.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР возбудили дела против командиров ВСУ по факту обстрела Горловки