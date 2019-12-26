Рим, , 17:40 — REGNUM В Италии в горном массиве Гран-Сассо спасатели обнаружили тела троих погибших альпинистов, сообщает 26 декабря телеканал Tgcom24.

Двое из погибших сорвались во время восхождения. Третья альпинистка погибла из-за схода снежной лавины.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря после схода двух снежных лавин в горах австрийского горнолыжного курорта Анкогель пропали без вести пять человек.

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