Саратов, , 17:57 — REGNUM Сбитый насмерть бык спровоцировал четыре ДТП с участием пяти автомобилей на трассе в Саратовской области. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Ряд аварий произошёл около 07:15 (06:15 мск) на 372 километре автотрассе Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном. По предварительным данным автомобиль Hyundai Creta сбил насмерть быка, после чего водитель стал ождидать приезда сотрудников ГИБДД.

В это время подъехавшая «Газель», чтобы избежать наезда на погибшее животное, начала маневрировать и упала в кювет. Затем автомобиль Lanos врезался в Hyundai Creta. После в Lanos въехал автомобиль ВАЗ-2104. Когда участники ДТП вышли из автомобилей, водителя ВАЗ-2104 сбил на проезжей части автомобиль Mitsubishi Outlander.

Пострадавший мужчина был госпитализирован. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в связи с несколькими ДТП в одном месте автотрассы.

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