Красноярск, , 17:37 — REGNUM Красноярский краевой суд 26 декабря отклонил апелляции двух обвиняемых по делу о гибели людей при прорыве дамбы в Курагинском районе и оставил их под арестом ещё на три месяца. Об этом сообщает телеканал «ТВК Красноярск».

Решение о продлении до 18 марта 2020 года ареста троих подозреваемых — гендиректора золотодобывающего предприятия «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и горного мастера компании Евгения Александрова — 20 декабря было принято судом Железнодорожного района Красноярска.

Причина, по которой сторона обвинения настояла на оставлении Еганова под арестом, несмотря на то, что он полностью признал вину и сотрудничает со следствием — подозрения, что оставаясь на свободе он сможет уничтожать важные документы и влиять на свидетелей по делу.

Апелляция Александрова также была отклонена и, при этом, судом на более тяжкую была переквалифицирована категория преступления, в котором он обвиняется.

Как сообщало ИА REGNUM, каскад дамб технологического водоёма золотодобывающей артели «Сисим» разрушился 19 октября 2019 года в Курагинском районе Красноярского края. В результате пострадали десятки человек, 17 погибли, трое на данный момент до сих пор считаются пропавшими без вести.

21 октября в Красноярске были арестованы трое подозреваемых по делу о гибели людей в результате разрушения дамбы: директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. 29 октября Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы в отношении мастера участка золотодобывающей артели «Сисим» Евгения Александрова и оставил его под стражей.

По словам полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, прокомментировавшего 17 декабря произошедшую трагедию, «итог один — нарушено все, что можно было нарушить».

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