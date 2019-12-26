Вена, , 17:19 — REGNUM Две снежные лавины обрушились в горах австрийского горнолыжного курорта Анкогель, сообщает 26 декабря ТАСС.

По данным местных спасателей, после схода лавин пять человек числятся пропавшими без вести.

Проводится поисково-спасательная операция, в которой задействованы два вертолёта.

Есть ли среди пропавших граждане РФ, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Чукотском автономном округе России сошла крупнейшая за 35 лет снежная лавина. В результате пропал без вести сноубордист, который не найден до сих пор.

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