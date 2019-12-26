Чебоксары, , 16:50 — REGNUM В чувашском селе полицейские остановили автобус, на котором перевозили нелегалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

25 декабря в Аликово сотрудники ГИБДД остановили автобус, следовавший из Москвы в Казахстан. По данным полиции, в салоне находился 51 иностранный гражданин, из них 22 гражданина пребывали в стране нелегально. В отношении них составлены административные материалы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания на территории России).

Кроме того, ещё шесть человек привлечены к ответственности за несоответствие заявленной цели въезда. Материалы дел переданы в районный суд.

В полиции отмечают, что к административной ответственности привлекли и двух водителей, находящихся на территории России с нарушением установленного порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии были задержаны три гражданки Западной Африки, которые находились в Чебоксарах с нарушением миграционного законодательства и оказывали интимные услуги. Одна из них, уроженка Сьерра-Леоне, должна была покинуть страну в апреле 2016 года. Документы двух других задержанных, по их словам, были утеряны.

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