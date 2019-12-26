Токио, , 16:49 — REGNUM Районы, пострадавшие от тайфуна «Хагибис» посетили император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако. Трансляцию визита 26 декабря вёл телеканал NHK.

Император и его супруга впервые после церемонии интронизации совершают поездку в районы на северо-востоке страны. Супруги прибыли в префектуру Мияги около 11:00 (05:00 мск). На месте их встретил глава префектуры Ёсихиро Мураи и другие представители местных властей. После этого император и императрица отправились в префектуру Фукусима, тоже пострадавшую от стихии.

В ходе поездки императорская чета встретилась с жителями пострадавших районов и пообщались с ними о том, как идёт процесс восстановления в их населённых пунктах после тайфуна.

Напомним, тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в октябре текущего года. Жертвами тайфуна стали 11 человек, было эвакуировано более 15 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выделении правительством Японии пострадавшим от тайфуна регионам финансовой помощи в размере 1,2 млрд долларов.

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