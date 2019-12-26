Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В Петербурге средь бела дня на глазах людей запихнули в машину и похитили мужчину, занимающегося валютными операциями. Однако неравнодушие окружающих и быстрота реакции полицейских позволили быстро задержать заезжих преступников и спасти жизнь «валютчику».

Сообщение о ЧП поступило в полицию Петродворцового района около 11 часов 26 декабря. Очевидцы рассказали, что во дворе дома по улице Чичеринской в Петергофе четверо неизвестных избили мужчину, силой посадили в его же BMW и уехали. Был объявлен «План-перехват».

Через несколько часов троих подозреваемых задержали во Фрунзенском районе Петербурга на автомобиле потерпевшего. Это уроженцы Кабардино-Балкарии в возрасте 29−30 лет.

«Потерпевший жив, он направлен в больницу. Четвертый участник бросил автомобиль, на котором затем передвигался, в Красносельском районе на кольцевой автодороге. Ведется его розыск», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Потерпевшим оказался 44-летний местный житель, официально не работающий. По словам жены, он занимается валютными операциями.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанным похитителям человека.