Самара, , 16:32 — REGNUM Нелегальное казино ликвидировано в Самаре. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Росгвардии Самары.

По сообщению пресс-службы ведомства, в нелегальном клубе, который находился в Кировском районе города, велась карточная игра. Посетители данного заведения покупали специальные фишки и играли. В случае выигрыша они могли забирать денежную сумму.

Отмечается, что при содействии бойцов Росгвардии в казино были задержаны семь посетителей и администратор.

Сообщается, что в ходе осмотра места происшествия стражи порядка изъяли специальные фишки и игральные карты. Физическую силу и специальные средства при задержании применять не пришлось.

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