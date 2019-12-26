Ставрополь, , 16:33 — REGNUM На Ставрополье госпитализирована жительница села Подлужное Изобильненского района, заболевшая сибирской язвой. Состояние женщины оценивается как удовлетворительное, угрозы ее жизни нет, сообщил 26 декабря губернатор края Владимир Владимиров.

«Мы начали расследование этой ситуации. Введем профилактические меры. Проведены подворные обходы всех животноводческих точек, расположенных в непосредственной близости от очага заболевания. В самом очаге проведена заключительная дезинфекция», — написал губернатор у себя в Instagram.

По его словам, организованно медицинское наблюдение за всеми, кто так или иначе контактировал с заболевшей. Он подчеркнул, что вакцины против сибирской язвы в резерве регионального минздрава достаточно.

Напомним, сибирская язва — это опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. В некоторых случаях она может привести к летальному исходу.