Посёлок городского типа Рамонь, Воронежская область, , 16:21 — REGNUM Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова. Видео размещено на официальном канале Следственного комитета на YouTube.

На видео, которое длится менее половины минуты, запечатлена работа следователей и экспертов — специалисты осматривают служебную Kia главы района. Видно, что взрыв произошёл в районе, застроенном многоквартирными жилыми домами.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль главы Рамонского района был взорван около 09:00 26 декабря. Сам Николай Фролов получил ранения ног и находится в больнице. Больше никто не пострадал. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.