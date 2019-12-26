Элиста, , 16:13 — REGNUM Уголовное дело о хищении около шести миллионов рублей при проведении работ по благоустройству в Элисте направлено в Элистинский городской суд, сообщила 26 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Обвиняемыми по уголовному делу по статьям «Хищение бюджетных средств в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями» проходят генеральный директор ООО «Кристалл Строй», а также начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта администрации Элисты, директор КП РК «Единая дирекция строящихся объектов».

Компания «Кристалл Строй» осенью 2017 года производила строительно-монтажные работы на объектах благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов — в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и в рамках муниципальной программы «Содержание объектов дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения Элисты в 2015—2020 гг.». По версии следствия, подрядчик представил заказчику фиктивные акты о том, что работы выполнены в полном объёме, на основании которых подрядчику неправомерно перечислили 6 млн рублей.

«В свою очередь директор единая дирекция строящихся объектов не проконтролировал фактическое выполнение работ, а чиновник подписал указанные фиктивные акты о выполненных работах», — уточнили в СК.