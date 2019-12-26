Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM В Ростовской области наряду со снижением количества дорожно-транспортных происшествий растёт число аварий, спровоцированных водителями автобусов. Это следует из общих сведениях о ДТП на Дону за январь — ноябрь 2019 года, сообщает ИА REGNUM.

Так, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года в регионе произошло 2 тыс. 770 дорожных происшествий. За год этот показатель сократился на 22,3%. В авариях погибли 393 человека (в 2018 году — 507 человек), получили травмы 3 тыс. 503 человека (в 2018 году — 4 тыс. 402 человека).

Однако зафиксирован рост аварий, произошедших по вине водителей автобусов. За указанный период таких ДТП произошло 75 (в 2018 году — 66). Прирост составил 13,6%.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно обращаются к водителям с просьбой быть предельно внимательными за рулём и выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями.