Луганск, 26 декабря 2019, 15:51 — REGNUM Около 20 боевиков 93-й бригады ВСУ были госпитализированы в больницу Северодонецка с симптомами отравления, сообщил 26 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Он отметил, что по предварительным данным, украинские силовики отравились водой, которую поставляет компания города Лисичанска.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Лисичанске и окрестных населённых пунктах около 46 тыс. человек остались без воды — насосные станции были отключены от электричества за долги.
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