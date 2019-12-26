Луганск, , 15:51 — REGNUM Около 20 боевиков 93-й бригады ВСУ были госпитализированы в больницу Северодонецка с симптомами отравления, сообщил 26 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«У пяти [из них] — симптомы холеры, сопровождающейся оттеком легких и головного мозга. На данный момент они находятся в коме и готовятся к транспортировке в госпиталь Харькова», — рассказал Филипоненко.

Он отметил, что по предварительным данным, украинские силовики отравились водой, которую поставляет компания города Лисичанска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Лисичанске и окрестных населённых пунктах около 46 тыс. человек остались без воды — насосные станции были отключены от электричества за долги.

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