Луганск, 26 декабря 2019, 15:43 — REGNUM Небоевые потери зафиксированы в 93-й и 46-й бригадах ВСУ, сообщил 26 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По данным разведки ЛНР, мина не была нанесена на карты, переданные боевиками 14-й бригады в ходе ротации.
Кроме того, в ходе проведения занятий по стрельбе пулевое ранение получил боевик 46-й бригады ВСУ, добавил Филипоненко.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ обстреляли два населённых пункта в ЛНР из миномётов калибра 120 и 82 мм.
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