Луганск, , 15:43 — REGNUM Небоевые потери зафиксированы в 93-й и 46-й бригадах ВСУ, сообщил 26 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«По информации нашего источника в штабе 93-й бригады, 25 декабря, в результате подрыва на своей мине погиб один военнослужащий бригады, еще двое получили ранения», — рассказал он.

По данным разведки ЛНР, мина не была нанесена на карты, переданные боевиками 14-й бригады в ходе ротации.

Кроме того, в ходе проведения занятий по стрельбе пулевое ранение получил боевик 46-й бригады ВСУ, добавил Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ обстреляли два населённых пункта в ЛНР из миномётов калибра 120 и 82 мм.

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