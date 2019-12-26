Минск, , 15:42 — REGNUM Представители белорусских правоохранительных органов задержали гражданина России по подозрению в отношениях сексуального характера с несовершеннолетними лицами. Об этом 26 декабря сообщило МВД Белоруссии.

По данным ведомства, подозреваемый в педофилии работал каменщиком в Минске и был задержан милицией по обращению родителей 12-летней девочки, обнаруживших в телефоне своей дочери переписку с взрослым неизвестным мужчиной, который убеждал её отправить ему её интимные фотографии.

Также белорусские милиционеры выяснили, что с несовершеннолетней девочкой списывался 22-летний гражданин России, который до этого также вел подобную переписку с другими девочками и, притворяясь подростком, просил у них интимные фото.

При обыске в комнате мужчины были обнаружены и изъяты мобильный телефон и два ноутбука.

«При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 «диалогов» с девочками в возрасте 9−14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей», — сообщили в белорусском МВД.

Материалы проверки МВД переданы в Следственный комитет (СК) Белоруссии, который дал правовую оценку действиям задержанного, находящегося под арестом в Минске. Также в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут других потерпевших от действий злоумышленника. По версии следствия, фигурант занимался сексом с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете.