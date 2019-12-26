Багдад, , 15:35 — REGNUM Протестующие в Ираке перекрыли в столице страны, городе Багдад, дороги, а также подожгли несколько правительственных зданий, об этом 26 декабря сообщает Al Arabia.

«Правительство страны является заложником коррумпированного парламента и многочисленных его сектантских ответвлений», — отметил в комментарии изданию один из протестующих.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с 1 октября 2019 года. Манифестанты недовольны высоким уровнем коррупции, падением уровня жизни и высокой безработицей.

Экономические требования демонстрантов очень быстро сменились политическими, в результате чего премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди вынужден был уйти в отставку.

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