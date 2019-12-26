Самара, , 15:33 — REGNUM Особый противопожарный режим установлен в Самаре. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, в период действия особого противопожарного режима, который установлен в Самаре с 30 декабря 2019 года по 19 января 2020 года, запрещается применять в закрытых помещениях открытый огонь, эксплуатировать самодельные или неисправные электрические гирлянды. Кроме этого, запрещается устанавливать световые эффекты с помощью химических и других веществ, которые могут вызвать пожар.

Отмечается, что также запрещено украшать елку марлей и ватой, а также другими легковоспламеняющимися украшениями.

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