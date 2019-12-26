Хошимин, Вьетнам, , 15:32 — REGNUM Во Вьетнаме задержали 29-летнего гражданина Южной Кореи по подозрению в убийстве. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства Южной Кореи в Хошимине.

По их словам, молодой человек был задержан в Хошимине 25 декабря, по подозрению в причинении тяжкого вреда бизнесмену, его жене и дочери, а также в краже смартфонов, угоне и поджоге автомобиля жертвы.

Известно, что не смотря на госпитализацию 49-летняя женщина скончалась, 50-летний бизнесмен и его 17-летняя дочь идут на поправку после экстренной операции.

По данным местным СМИ, подозреваемый сознался в совершении преступления.

Отмечается, что гражданин Южной Кореи въехал во Вьетнам по туристической визе, а после совершения преступления попытался покинуть страну.