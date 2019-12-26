Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Автомобилистка сбила ребенка в Красносельском районе Петербурга днем 26 декабря. Пострадавшая девочка жива и отправлена в больницу.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 13:55 мск на улице Партизана Германа у дома 6 автомобиль KIA вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на семилетнюю девочку, внезапно выбежавшую на дорогу.

«В результате ДТП пешеход-ребёнок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказали в дорожной полиции.

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По данным статистики, во дворах получают травмы дети младшего школьного возраста, дошкольники, которые используют самокаты, велосипеды, а также совсем маленькие дети в колясках. 75% таких ДТП во дворах происходят по вине водителей. Еще около 25% аварий случаются из-за собственной неосторожности детей.