Москва, , 15:24 — REGNUM В трёх регионах России задержаны ветераны подразделений спецназа ФСБ, сообщает 26 декабря издание «Лента.ру» со ссылкой на источник.

По данным издания, операцию по задержанию проводили сотрудники Следственного комитета России, Росгвардии, а также спецподразделения ФСБ и МВД. Ветераны были задержаны в Москве, Московской и Владимирской областях. По делу проходят шесть человек, трое из которых — в статусе свидетелей.

Преступления были совершены в 2008 и 2012 годах. В первом случае злоумышленники расстреляли автомобиль с крупной суммой денег, погибли бизнесмен и его водитель. Во втором эпизоде бизнесмену нанесли телесные повреждения, от которых тот скончался.