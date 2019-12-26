Москва, , 15:23 — REGNUM Бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова стал фигурантом ещё трёх уголовных дел о растрате. Об этом было заявлено 26 декабря в Басманном суде Москвы.

Суд рассматривает вопрос о продлении срока ареста для обвиняемого. В отношении Арашукова возбуждены по меньшей мере ещё три уголовных дела, заявил адвокат Владимир Постанюк.

«Мы только сейчас об этом узнали, когда пришли в суд», — приводит слова защитника ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Рауля Арашукова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении газа на 31 млрд рублей. В деле также фигурирует его сын, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

Читайте также: Дело Арашуковых пополнилось четырьмя подозреваемыми

Читайте ранее в этом сюжете: Арашуковы не хотят сидеть в камерах с террористами