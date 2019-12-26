Кибаале, , 16:16 — REGNUM Полиция Уганды в округе Кибаале обнаружила тела 27-летнего мужчины и 29-летней женщины в округе Кибаале. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По версии следствия, 29-летняя Сифа Назива была убита своим молодым человеком в канун Рождества в деревне Кигоро-Буджогоро в округе Кибаале из-за того, что она якобы заразила его СПИДом.

«Ее тело было найдено в бассейне с водой», — сказал Джлиус Хакиза, представитель региональной полиции Альбертины.

После совершения преступления молодой человек, предположительно, покончил жизнь самоубийством, добавил Хакиза.

«Он оставил в кармане записку, в которой говорилось, что его девушка заразила его СПИДом», — заявил Хакиза.

По информации журналистов издания, расследование дела продолжается.

Инцидент произошел буквально через месяц после того, как жительница округа Хойма якобы убила своего молодого человека, когда обнаружила, что он принимает препараты для лечения ВИЧ-инфекции.

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