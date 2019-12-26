Самара, , 15:25 — REGNUM Движение троллейбусов, курсирующих по маршруту № 6 на развязке с улицей Шоссейной перекроют в Самаре. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, движение троллейбусного маршрута будет приостановлено с 00:00 28 декабря 2019 года до 05:00 29 декабря 2019 года в связи с работами по переключению троллейбусной линии.

Отмечается, что троллейбусы этого маршрута временно будут курсировать по укороченной схеме от Губернского рынка до остановки «Хлебозавод № 3».

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