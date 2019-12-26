Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону полицейские по подозрению в серии грабежей кредитных организаций задержали мужчину. По имеющимся данным, разбойник угрожал сотрудникам учреждений пистолетом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Подозреваемый задержан в день совершения одного из преступлений. Потерпевшая сообщила в полицию о том, что «неизвестный мужчина в маске, угрожая предметом, похожим на пистолет пытается похитить деньги из кассы». Участковые задержали предполагаемого грабителя. У мужчины изъят пневматический пистолет и маска. 32-летний злоумышленник ранее не судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

«Уже установлена причастность мужчины еще к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории города Ростова-на-Дону», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что 16 декабря 2019 года в центре Ростова-на-Дону налётчик в маске ограбил пункт микрозаймов. Лицо злоумышленник скрыл под медицинской маской. Сотрудникам микрофинансовой организации мужчина угрожал пистолетом.