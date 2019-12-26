Стерлитамак, Башкирия, , 15:14 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса НефАЗ без пассажиров произошло в Стерлитамаке. Об этом 26 декабря сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Загитович Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, 26 декабря в Стерлитамаке столкнулись пассажирский автобуса НефАЗ без пассажиров и ВАЗ 2109.

Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель ВАЗ-2109. Он был госпитализирован в больницу.

Остальная информация уточняется.

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