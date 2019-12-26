Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Петербургским пожарным удалось локализовать возгорание в квартире дома №28 на Большой Зелениной улице в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, сообщение о возгорании в историческом жилом доме поступило днем в четверг, 26 декабря. Горела обстановка квартиры на последнем, шестом этаже. Пламя виднелось из окна и была угроза его распространения на крышу здания. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Из здания вывели девять человек.

«Площадь пожара составила 53 кв. метра. В 14:36 пожар локализован», — отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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