Санто-Доминго, , 14:58 — REGNUM Полиция Доминиканcкой Республики расследует убийство 47-летней жительницы Мурманска. Ее тело было найдено в номере отеля, сообщает РЕН.

В убийстве женщины подозревают ее гражданского супруга — 55-летнего бизнесмена. Горничные гостиницы рассказали, что северянин не пускал их в номер для уборки. Сотрудники попали в апартаменты только после того, как по коридору распространился трупный запах.

По данным агенства СеверПост, мужчина просидел рядом с телом женщины 36 часов.

«Он утверждал, что жена умерла несколько дней назад потому, что ей стало плохо с сердцем. Сейчас прибыли представители его компании, которые настаивают на срочной кремации тела женщины», — говорит источник СМИ.

Мужчина свою вину отрицает, он заявил, что его спутница умерла из-за проблем с сердцем.