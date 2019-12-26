Джейрахский район, Ингушетия, , 14:54 — REGNUM В Ингушетии пострадал от стихии горный Джейрахский район. В ночь на 25 декабря населенные пункты района оказались в зоне ураганного ветра, порывы которого достигали 30 м/с. Он валил деревья, срывал кровли со зданий, повредил электроснабжение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

При падении деревьев и обрывков кровельных материалов были повреждены несколько автомобилей. Власти района устанавливают размер ущерба, нанесенного частным домовладениям и постройкам, имуществу сельчан. Бригады спасателей и рабочих восстанавливают электроснабжение и помогают жителям разбирать завалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2019 года в Ингушетии оказался без света из-за стихийных природных явлений Сунженский район. Сильный ветер и дождь с мокрым снегом привели к отключению подачи электроэнергии жителям сел Нестеровское, Берд-Юрт, Чемульга и Аршты.