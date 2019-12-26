Винница, Украина, 26 декабря 2019, 14:59 — REGNUM В Винницкой области Украины был задержан мужчина, которого подозревают в том, что он подорвал двух людей гранатой, сообщили 26 декабря в пресс-службе Национальной полиции Винницкой области.
Полицейские установили, что пострадавшие находились во дворе 28-летнего местного жителя, который недавно вернулся с заработков.
Задержанный также пострадал от взрыва гранаты. Врачи прооперировали ему ногу, в которую попали осколки.
Мужчина утверждает, что купил гранату в Киеве у незнакомца. Полицейские проверяют слова задержанного.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове полицейские задержали мужчину, который пришёл с гранатой в здание суда.
Читайте также: В здании суда Харькова задержали мужчину с гранатой