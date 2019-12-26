Винница, Украина, , 14:59 — REGNUM В Винницкой области Украины был задержан мужчина, которого подозревают в том, что он подорвал двух людей гранатой, сообщили 26 декабря в пресс-службе Национальной полиции Винницкой области.

«В реанимационное отделение в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями были госпитализированы двое жителей села Садки. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался», — сказано в сообщении.

Полицейские установили, что пострадавшие находились во дворе 28-летнего местного жителя, который недавно вернулся с заработков.

«Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал её взорвать. Двое мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Однако боеприпас взорвался», — рассказали в пресс-службе.

Задержанный также пострадал от взрыва гранаты. Врачи прооперировали ему ногу, в которую попали осколки.

Мужчина утверждает, что купил гранату в Киеве у незнакомца. Полицейские проверяют слова задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове полицейские задержали мужчину, который пришёл с гранатой в здание суда.

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